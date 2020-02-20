На Николаевщине дважды за сутки случились пожары в частных домах из-за нарушений правил безопасности

В Николаевской области за сутки, 19 февраля, спасатели дважды выезжали на пожары в частных секторах, которые спровоцировало нарушение безопасности.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О пожаре жилого дома по улице Лебедя села Лукьяновка Баштанского района сообщили в 08:52. К месту направлено пожарные 7-й государственной пожарно-спасательной части. Возгорание в 9:54 локализовали и в 10:15 полностью ликвидировали на площади 30 квадратных метов. Вероятной причиной его возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще об одном пожаре хозяйственного здания по улице Набережная поселка Казанка сообщили в 9:54. Спасатели 17-й ГСПЧ пожар локализовали в 10:06 и полностью ликвидировали в 10:37 на площади 32 квадратных метра. Вероятной причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнем при обслуживании дымохода.

Всего от ГСЧС к работе привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно работали спасатели местной пожарной команды «Привольное», службы ОАО «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз».

Напомним, что ранее в Николаеве и области за сутки горели хозпостройка, кухня в частном доме и деревянное сооружение.