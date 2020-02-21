В Николаеве легковушка въехала в забор частного дома – очевидцы говорят, что водитель с места аварии сбежал

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Вечером в четверг, 20 февраля, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «BMW», который въехал в забор.

Об этом сообщает «0512».

Авария произошла на улице Казацкой в Корабельном районе. Легковой автомобиль «BMW» совершил столкновение с забором частного дом и зацепил прицеп. Очевидцы происшествия рассказали, что авто ехало на большой скорости, а после инцидента водитель сбежал с места аварии.

Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Напомним, как ранее ночью на проспекте в Николаеве столкнулись две иномарки – одна от удара снесла дерево и врезалась в забор.

Виолетта Чех

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