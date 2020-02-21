«Мы - Европа эпохи Средневековья», - Зеленский о протестах в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы Европа эпохи Средневековья после вчерашних протестов в Новых Санжарах.

Об этом сказал Зеленский во время церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Зеленский также приветствовал украинцев, вернувшихся из города Ухань. Он пожелал им крепкого здоровья.

- Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово, - сказал он.

Напомним, что 20 февраля в Украину вернулись эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. Эвакуированных украинцев отправили в изолированный санаторий в Новых Санжарах. Но местные жители в связи с этим начали беспорядки.