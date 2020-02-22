На Киевщине мальчик сообщил в полицию об убийстве – оказалось, что он выдумал историю о преступлении

В Киевской области 10-летний мальчик из села Кучаков несколько раз позвонил в полицию и сообщил, что якобы стал свидетелем убийства мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Также он сообщил, что неизвестные люди, которые совершили преступление, были в черных масках и с оружием в руках. Однако каждый раз мальчик указывал другой адрес.

Чтобы выяснить полученную информацию, группа реагирования полиции сразу выехала в указанное село. В дороге полицейские продолжали по мобильному телефону общаться с мальчиком, который подробно описал местность, где он сейчас находится.

Вскоре мальчик признался, что просто захотел пошутить, поскольку с бабушкой дома ему было грустно. На мать мальчика, которая в это время была в столице на работе, составили административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Ювенальные полицейские провели беседу с мальчиком, чтобы в дальнейшем таких «развлечений» он больше не выдумывал.

Напомним, что ранее николаевец пристегнул себя наручниками к машине и выдумал историю о грабеже, чтобы скрыть кражу денег.