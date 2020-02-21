В Кривом Озере водитель микроавтобуса сбил насмерть велосипедиста

В Николаевской области 21 февраля, около 18:30 в поселке Кривое Озеро 32-летний водитель микроавтобуса «Renault Traffic» сбил 65-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Трагедия случилась возле дома №77 на улице Волощанской. В результате ДТП 65-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»). Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Следователи просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, полезные сведения сообщить по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам 050-013-01-48, 102.

Напомним, что ранее полиция задержала водителя «Audi», который насмерть сбил женщину в Николаеве.