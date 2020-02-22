В центре Николаева фургон протаранил «Nissan» – легковушку отбросило в столб на тротуаре

В Николаеве в субботу утром, 22 февраля, на пересечении улиц Никольская и Лягина столкнулись «Nissan Primastar» и «Nissan Note».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, водитель «Nissan Note» двигался по улице Лягина со стороны Адмиральской в направлении Спасской и на перекрестке не уступил дорогу движущемся по улице Никольской «Nissan Primastar».

В результате «Nissan Primastar» въехал в левый бок легковушки - от удара последнюю откинуло на тротуар, и передней правой стороной автомобиль еще ударился о столб.

Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Водители отделались легкими ушибами.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, как на пересечении улиц Лягина и Никольской произошло столкновение «Range Rover» и «Mazda».