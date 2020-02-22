Ночью в центре Николаева сгорели два припаркованных рядом автомобиля

Ночью в субботу, 22 февраля, в Николаеве произошел пожар двух автомобилей.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 3:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре двух автомобилей по улице Декабристов города.

К месту направлены спасатели 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. По приезду установлено, что горят салоны и части двигателя в автомобилях «Mersedes-Bens 312 D» 1998 года выпуска и «Nissan Pathfinder» 2012 года выпуска.

В 3:31 пожар локализован и в 3:36 ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Причина возникновения ее устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.

Всего от ГСЧС к работе привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, как в Николаеве ночью сгорел припаркованный «Honda Civic».