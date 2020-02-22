В Николаеве патрульные остановили водителя «маршрутки» – алкотестер показал, что он был пьян

Утром в субботу, 22 февраля, на проспекте Богоявленском в Николаеве, патрульный полицейские остановили микроавтобус «Рута», курсирующего по маршруту №1, где находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Информацию об этом Преступности.НЕТ подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции.

Во время общения с водителем, патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, в связи с чем предложили мужчине пройти алкотестер «Драгер». По его результатам у водителя обнаружено 1,37 промилле алкоголя.

В отношении него был составлен протокол по статье 130 Административного Кодекса Украины – «управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения».

Фото: Новости-Н

Как пишет издание «Новости-Н», что на момент остановки маршрутки полицейскими водитель не просто находился за рулём, а работал на маршруте – в салоне было полно пассажиров.

Напомним, как в Николаеве суд закрыл административное производство относительно начальника Очаковского межрайонного отдела УСБУ Дмитрия Яремчука, который попался патрульным за рулем служебной машины с явными признаками алкогольного опьянения.