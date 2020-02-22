Карантин эвакуированных из Китая украинцев: Украинский певец Арсен Мирзоян возмутился поведением людей в Новых Санжарах

В Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали украинцев из Китая, в субботу, 22 февраля, сохраняется спокойная обстановка.

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С событиями, которые происходили 20 февраля, можно ознакомиться по этой ссылке. А о событиях 21 февраля читайте здесь.

12:00 Николаевский бизнесмен Михаил Титов на своей странице в соцсети написал, что его благотворительный фонд уже направил первую партию помощи в Новые Санжары для эвакуированных людей.

11:56 Заместитель главы Департамента патрульной полиции Украины Александр Белошицкий опубликовал фото офицера полиции Александра Нетребко, которого во время приезда эвакуированных из Ухани оскорбили участники протеста – им оказался экс-замкомбата николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Александр Нетребко. В прошлом заместитель командира 1-го батальона 79-й бригады. Человек прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой людей: бойцов ... Украинская, воевавших против врага нашего государства. Получил два ранения. Боевых, а не от самострела по «синему делу». Был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом «За мужество» 3-й степени. И, закончив военную карьеру, не покинул служения народу Украины - продолжил службу в патрульной полиции», – написал Белошицкий.

«На видео вы можете увидеть, как с Александром Нетребко общается гражданин. С боевым офицером, который имеет большой авторитет в войсках и среди людей! И это не исключение и не один случай. Это случается почти каждый день, ведь кроме Александра Нетребко, у нас еще более 1000 участников боевых действий, в самый тяжелый для страны время 2014 выступили в защиту украинского народа. Я лично горжусь как боевыми подвигами Саши Нетребко, так и его выдержкой как полицейского, ведь слушать такое очень противно даже тому, кто не прошел всего прошел он ... Не забывайте, что те, кто вас оберегают и защищают - такие же люди, как и все. Как много вы о них знаете чтобы делать какие-либо выводы?» – подытожил он.

11:51 Известный украинский певец Арсен Мирзоян на своей странице в Facebook возмутился поведением людей в Новых Санжарах.

11:48 От китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 20 тысяч 858 человек. В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев.

Всего за время распространения вируса заболели 77 тысяч 661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76 тысяч 290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 200 человек, в Японии - за 100.

Представители органов здравоохранения США заявили, что готовятся к возможному распространение коронавируса. Это, по их мнению, может стать причиной закрытия школ и предприятий.

11:17 Журналист Александр Махов рассказал, что эпидемиологи собрали анализы у людей, которые находятся в обсервации, чтобы провести подробные анализы на наличие коронавируса.

«На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно но терпимо», – написал Александр Махов.

11:12 Секретарь Совета Национальной безопасности и обоороны Алексей Данилов по поручению Президента вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, сообщает пресс-служба СНБО