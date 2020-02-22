В Первомайске люди перекрывали киевскую трассу и требовали ремонта дорог

В Первомайске в субботу, 22 февраля, местные жители проводят акцию «Остановим Армагеддон в городе Первомайск» и требуют выделения денег на ремонт дорог.
При этом они перекрыли дорогу Р-06 «Ульяновка-Киев» для проезда транспорта.
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12:24 На данный момент проезд на дороге обеспечен.
К протестующим для беседы вышли начальник местного отдела полиции, мэр города, глава райгосадминистрации.
11:55 На онлайн-картах можно видеть, как на дороге возникла транспортная пробка.
11:44 Несколько десятков людей вышли на пешеходный переход и постоянно ходят по нему. Они кричат: «Первомайск – не яма», «Стадника на мыло», требуют выделить деньги на ремонт дорог.
Спецтранспорт и автобусы митингующие пропускают.
На месте также находятся сотрудники полиции.
Фото: "Мой город".