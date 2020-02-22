Под Киевом в доме экс-главы МИД нашли застреленного бизнесмена

Ночью в пятницу, 21 февраля, в селе Чайки под Киевом в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Киевской области.

По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки «Jericho 941 PSL», патроны и гильзу.

По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам.

Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой «Самоубийство». Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

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В то же время, «Зеркало недели» со ссылкой на источник в полиции сообщает, что инцидент произошел в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, застрелился предприниматель Сергей Старицкий. Смертельный выстрел был совершен из зарегистрированного на Кожару пистолета.

Согласно данным из открытых источников, Сергей Старицкий – основатель ООО «Спорт Медиа Проект» и ООО «C.I.U.». Деятельность обеих компаний прекращена.

Экс-глава МИД Леонид Кожара Сергей Старицкий

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах. Был членом Коммунистической партии Советского Союза и «Партии регионов». В декабре 2018 партия «Социалисты» выдвигала кандидатуру Кожара на выборах президента, но баллотироваться он не стал.