На Запорожье в школьном дворе нашли сотню старых гранат и патронов

В Запорожской области на территории школы обнаружили значительное количество боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области.

20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории НПК №2 имени академика Макарова в городе Орехов по улице Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные.

21 февраля пиротехники изъяли 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы и другие ВОП) и патроны времен прошлых войн.

По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во времена Второй мировой войны размещалась оккупационная военная комендатура.

Учебный процесс в заведении не был нарушен, поскольку школьники находились на карантине.

Все обнаруженные ВОП уничтожены в специально отведенном месте соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности.

Напомним, как на территории школы в Одесской области нашли более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой.