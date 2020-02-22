Инкубационный период коронавируса может достигать 27 дней

Власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром смертельного коронавируса, заявила, что инкубационный период Covid-19 может быть значительно длиннее, чем 14 дней.

Об этом сообщает Reuters

Власти провинции заявила, что у одного из инфицированных пациентов симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.

70-летний мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся в Шэньнунцзя на северо-западе провинции Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он контактировал со своей инфицированной сестрой.

20 февраля у него поднялась температура. А на следующий день у мужчины оказался положительный результат на коронавирус.

Более длительный инкубационный период может осложнить сдерживания распространения коронавируса, от которого, по последним данным, погибли 2360 человек.

Напомним, что от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 20858 человек.