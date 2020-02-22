В поселке на Николаевщине горел строительный магазин – спасатели ликвидировали пожар

В субботу, 22 февраля, в поселке Братское Николаевской области произошел пожар магазина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 13:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре строительного магазина по улице Воронина поселка Братское. К месту направлены спасатели 10-й государственной пожарно-спасательной части. В 13:57 пожар локализован и в 14:38 полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Причина пока устанавливается.

Всего от ГСЧС к работе задействовалось 10 человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно на месте работали представители Братского участка газораспределения Первомайского управления по эксплуатации газового хозяйства, Братского филиала ОАО «Николаевоблэнерго», представители правоохранительных органов и карета СМП.

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