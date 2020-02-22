На Николаевщине продолжают поджигать камыши – спасатели призывают не провоцировать пожары в экосистемах

Днем в субботу, 22 февраля, в Новоодесском районе из-за поджога горел камыш.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 14:08 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре тростника на открытой территории вблизи пгт Подлесное. Спасатели 1-й государственной пожарно-спасательной части в 14:45 пожар на площади 2000 квадратных метров локализовали и в 15:05 полностью ликвидировали.

Его причиной стал поджог со стороны неизвестного лица.

Также в ведомстве призвали граждан не провоцировать пожары в экосистемах, поскольку это может иметь негативные последствия для многих сфер.

«Не провоцируйте пожара в природных экосистемах, ведь, во-первых, ликвидация данных огневых случаев может осложняться многими факторами, среди которых и отсутствие подъезда к месту пожара, порывистый ветер на открытых территориях, наличие большого количества сухостоя и тому подобное. Во-вторых, огонь может перекидываться с сухой травы на жилые дома и частные застройки, ставит под угрозу материальные приобретения. И в-третьих, сжигая сухую растительность мы наносим непоправимый вред окружающей среде, а также дышим вредным и даже смертельно опасным дымом! Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения по линии 101!» – добавили в ГСЧС.

Напомним, что на Николаевщине спасатели 18 февраля потушили два пожара камыша и сухой травы.