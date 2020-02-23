«Вызвало ощущение эмоциональной неуверенности»: На Харьковщине суд оштрафовал женщину за моральное насилие над сожителем

Изюмский городской суд Харьковской области 19 февраля признал виновной гражданку К. в совершении домашнего насилия относительно гражданского мужа и наказал ее штрафом.

Об этом сообщили в пресс-центре судебной власти Украины.

В судебном заседании установлено, что 12 февраля гражданка К. совершила ссору со своим сожителем, во время которой высказывалась в его адрес нецензурной бранью.

Как отметили в суде, это вызвало у мужчины «ощущение эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью»

Правонарушительница вину свою в суде признала полностью, искренне раскаивалась и заверила суд, что в дальнейшем не допустит подобного поведения.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства было вынесено решение о признании данного лица виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 173-2 КУоАП, и назначено административное наказание в виде штрафа.

Кроме того, правонарушительнице придется заплатить судебный сбор в пользу государства в размере 420,4 гривен, в соответствии с пунктом 5 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе».

Напомним, что в Украине запустилась горячая линия по предотвращению домашнего насилия. Как известно, в 2019 году на Николаевщине зафиксировали почти 3 тысячи случаев домашнего насилия.