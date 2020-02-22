Турист из Николаева в Карпатах повредил себе ногу топором – его эвакуировали спасатели

В Ивано-Франковской области спасатели помогли выбраться жителю Николаевщины, который в горах повредил себе ногу топором.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

21 февраля в 14:32 в поисково-спасательное отделения села Осмолода от трех туристов из Николаевской области поступило сообщение о том, что в долине Плисце Осмолодского сельского совета Рожнятовского района, в результате неосторожного обращения с топором мужчина получил травму ноги. Туристы сообщили что из-за травмы николаевец 1984 года рождения не может самостоятельно передвигаться.

В 14:45 на проведение аварийно-спасательных работ направились пять спасателей. В 18:22 они прибыли к потерпевшему, оказали ему доврачебную медицинскую помощь и на носилках, а в дальнейшем автомобилем транспортировали в пгт. Осмолода Рожнятовского района.

В 22:40 спасатели передали пострадавшего работникам скорой неотложной медицинской помощи.

Состояние пострадавшего удовлетворительное.

Напомним, как в Карпатах спасатели помогли заблудившимся туристам и группе лыжников, которые получили травмы.