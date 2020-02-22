На одесской трассе под Николаевом масловоз въехал в «маршрутку» – есть пострадавшие

В Николаевской области в субботу вечером, 22 февраля, на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в отрезке между селами Половинками и Благодаровка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием седельного тягача и пассажирского микроавтобуса.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» с места происшествия.

По предварительной информации, водитель тягача с цистерной выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с маршруткой, в которой находились 12 пассажиров.

В результате инцидента медицинская помощь понадобилась восьми пассажирам и водителю грузовика.

На месте работают сотрудники полиции и медики. Также на месте происшествия находится глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

На участке затруднено движение транспорта.

Момент столкновения грузовика и микроавтобуса зафиксировал видеорегистратор очевидца.

Напомним, как на Николаевщине столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Тогда пострадал водитель и 16 пассажиров.