В николаевском парке «Лески» горел камыш

В субботу, 22 февраля, спасатели ликвидировали пожар камыша в парке «Лески».

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на открытой территории по улице Курортная Заводского района города Николаева поступило на линию «101» в 17:06.

«По указанному адресу выехали дежурные отделения 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей города, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию было установлено, что огнем охвачен камыш на площади 2500 кв м. Спасатели в 17:28 пожар площадью 2500 кв м локализовали, в 17:45 – ликвидировали, не допустив его распространения», – говорится в сообщении.

От ГСЧС были задействованы две единицы техники, 8 человек.

Напомним, что в это же день камыш горел в Новоодесском районе. Спасатели призывают не провоцировать пожары в экосистемах.