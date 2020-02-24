В Индии нашли крупный золотой рудник, который в пять раз превышает запасы страны

Индийские геологи нашли в районе Сонбхадра в северной провинции Уттар-Прадеш месторождение золотой руды, запасы которого оценивают почти в 3000 тонн — это, как сообщают, в пять раз превышает текущий запас страны.

Об этом пишет Times of India.

Кроме золота там также нашли другие полезные ископаемые.

Там отмечают, что если подсчеты ученых верны, то страна за золотым запасом выйдет на второе место в мире после США. Сейчас запасы Индии оценивается в 626 тонн, тогда как в США — 8,1 тыс. тонн. Сейчас второе место по запасам золота занимает Германия — 3,4 тыс. тонн.

Как сообщают, работу по поиску золотых запасов в Сонбхадри Геологическая служба Индии начала почти два десятилетия назад — еще в 1992-93 годах.