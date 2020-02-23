Участник ДТП в центре Николаева, который бросил свой автомобиль в Варваровке, сдался полиции

Водитель «Renault Master», который, став участником ДТП на пересечении улиц Обсерваторная и Шевченко в Николаеве, сбежал с места происшествия, позже сам сдался полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в Николаеве на пересечении улиц Шевченко и Обсерваторной произошло ДТП с участием автомобиля «Fiat Scudo» и микроавтобуса «Renault», в результате которого «Fiat» перевернулся на крышу. Вследствие ДТП телесные повреждения получили 28-летняя пассажир такси, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

После столкновения микроавтобус «Renault» с места происшествия скрылся. Неподалеку от места аварии правоохранители изъяли часть бампера с госномером от транспортного средства «Renault Master» и начали поиски автомобиля и водителя, причастного к ДТП.

«В результате принятых совместных мероприятий полицейские установили личность водителя и разыскали автомобиль, который мужчина бросил в микрорайоне Варваровка. Впоследствии 38-летний водитель вернулся на место аварии и признался, что именно он, находясь за рулем «Renault Master», стал участником ДТП и скрылся с места происшествия. Узнав, что его разыскивают правоохранители, решил вернуться.

Однако кто именно из водителей и по каким причинам допустил нарушение, приведшее к ДТП, установят назначенные экспертизы и следствие», – добавили в полиции.

Напомним, ранее в центре Николаева фургон протаранил «Nissan» – легковушку отбросило в столб на тротуаре.