В Николаеве в пятиэтажном доме сгорела квартира – причина устанавливается

В воскресение, 23 февраля, на проспекте Богоявленском в Корабельном районе города Николаева произошел пожар квартиры на верхнем этаже пятиэтажного дома.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию «101» в 16:13.

По указанному адресу были направлены два отделения, автолестница от 5-й Государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«По прибытию, в 16:19, по внешним признакам наблюдалось пламенное горение из окна квартиры на пятом этаже. Пожарными немедленно было проведено оперативное развертывание и одновременно с этим эвакуированы через лестничную клетку четыре жителя дома на свежий воздух. Звеньями газодымозащитной службы пожар площадью 30 кв в 16:35 был локализован, в 17:00 - ликвидирован, тем самым не допущено его распространения на соседние дома. Пострадавших и погибших во время пожара нет», - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось четыре единицы техники, 11 человек. На месте работали сотрудники полиции, дополнительно прибыла карета скорой медицинской помощи. Причина пожара устанавливается.

Как сообщила на своей странице в Facebook журналистка Наталья Барбарош, пожар произошел в доме №340 по проспекту Богоявленскому.

Напомним, ранее на Николаевщине местный житель сжигал мусор во дворе и устроил пожар хозпостройки, сеновала и камыша.