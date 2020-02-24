В Николаеве возле автовокзала столкнулись «маршрутка» и международный автобус – есть пострадавшие

Утром в понедельник, 24 февраля, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутного такси «Мерседес» и международного автобуса «Неоплан» сообщением «Херсон-Минск».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в попутном направлении по проспекту со стороны кольца, при этом «маршрутка» ехала в правом ряду, а автобус – в левом. При повороте на прилегающую к автовокзалу территорию автобус совершил столкновение с маршрутным такси.

В результате аварии травмы получили четыре пассажира «маршрутки». На месте работают сотрудники полиции, прибыли кареты скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: Новости-Н

Напомним, как на одесской трассе под Николаевом масловоз въехал в «маршрутку», в результате чего пострадали восемь пассажиров.