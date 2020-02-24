Под Николаевом легковушка сбила женщину, которая вышла дорогу – пострадавшую забрала «скорая»

В воскресенье, 23 февраля, возле села Зайчевское Витовского района произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и пешехода, в результате чего травмы получила женщина.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 19:50 на 154 км автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» водитель автомобиля «Skoda Octavia» совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирован.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, как 19 февраля в районе остановки «Крест» водитель автомобиля «Audi» сбил насмерть женщину, которая шла по пешеходному переходу. Погибшей было 62 года. Позже стало известно, что водителя «Audi», который насмерть сбил пешехода на проспекте Богоявленском в Николаеве, задержали. 22 февраля Центральный районный суд Николаева арестовал водителя «Audi», который насмерть сбил женщину.