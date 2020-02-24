В Николаеве объявили штормовое предупреждение до конца дня – несколько деревьев упали на автомобили

В Николаеве до конца суток 24 февраля объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеоцентре на Facebook.

Сообщается, что в ближайшие 1-2 часа ожидаются сильные порывы ветра. Такая погода сохранится до конца суток.

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12:12 В Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» сообщили, что возле старого ж/д вокзала дерево упало на автомобиль. Там же повален и столб с дорожным знаком.

В то же время возле школы №22 дерево рухнуло на тротуар.

12:10 В Первомайске из-за порывов ветра дерево упало на автомобиль, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным сиутациям в Николаевской области.

На пункт связи 23-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области поступило сообщение, что по улице Грушевского дерево упало на пешеходную зону и автомобиль Peugeot.

К месту вызова выехал дежурный караул подразделения. С помощью бензопилы, пожарные распилили и убрали дерево.

Еще один случай зафиксирован в Братском районе. Здесь спасатели выехали на уборку упавшего на автодорогу Т-1510 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса» дерева, которое полностью заблокировало движение автотранспорта. Проводятся работы по его уборке.

11:50 В гидрометцентре предупредили о сильных порывах ветра.

«ВНИМАНИЕ! В ближайшие 1-2 часа ожидаются порывы ветра 25-30 метров за секунду. Сохранится до конца суток 24 февраля (уровень опасности, оранжевый)», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник ночью, 24 февраля, в западных, а днем в юго-восточных областях Украины в связи с перемещением активного циклона ожидалось ухудшение погодных условий – осадки в виде дождя и мокрого снега, местами значительные.