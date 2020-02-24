За сутки на Николаевщине трижды тушили пожар сухой травы и камыша

В Николаевской области за прошедшие сутки, 23 февраля, человеческая неосторожность и намеренное выжигание сухой растительности вызвали три пожара.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На улице Партизанской Искры в Первомайске в результате неосторожного обращения с огнем неизвестного горела сухая трава и кустарники на площади 4 гектара.

В Николаеве пожары камыша, вероятно вызванные поджогами, зарегистрированы на улице Второй Набережной и улице Силикатной микрорайона Варваровка. Общая площадь охваченная огнём составила 2500 квадратных метров. К тушению привлекалось три единицы техники и 12 человек.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине продолжают поджигать камыши – спасатели призывают не провоцировать пожары в экосистемах.