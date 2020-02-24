В Николаеве возник пожар на большой территории – сильный ветер осложняет его ликвидацию

В Николаеве в понедельник, 24 февраля, на территории объекта в Заводском районе возник пожар.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 12:42 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на территории объекта по улице Индустриальной Заводского района. На место прибыли отделения 1,2,3,4 государственных пожарно-спасательных частей города и дежурная смена оперативно-координационного центра.

Стало известно, что на территории горят дрова и отходы производства на площади 500 квадратных метров. Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза опрокидывания огня на здания и технику, расположенные рядом.

Сейчас пожарные ликвидируют горение, которое быстро распространяется под действием погодных условий и прилагают максимум усилий для недопущения увеличения его площади.

Как известно, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявили штормовое предупреждение. Из-за непогоды ветер валит деревья, сносит крыши, а часть пешеходного моста в Николаеве обвалилась.