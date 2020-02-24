В Одессе штормовой ветер валит деревья и сносит крыши – погибла женщина

В Одессе сегодня, 24 февраля, из-за сильного ветра падают деревья, в городе много поврежденных машин, а также не ходят трамваи.

Об этом сообщает Думская.

Сообщается, что деревья упали на трамвайные рельсы и контактные сети, в результате чего не работают трамвайные маршруты №1, 3, 5, 7, 26,27,28 и троллейбусные маршруты №7 и 9. Также на Большой Арнаутской ветер оторвал фрагмент балкона, а на Водопроводной с крыши закрытой после пожара гостиницы «Токио Стар» сорвало шифер.

На данный момент известно о нескольких десятках разбитых автомобилей и оборванных проводах в разных районах Одессы. На улице Марсельской ветром снесло остановку, а на Куяльнике - крышу с заводского здания. По состоянию на 13:00 в Одессе упало 48 деревьев.

Также из-за непогоды умер один человек. По предварительным данным, это пожилая женщина. На место выехала группа ГСЧС. Об этом сообщает 048.ua.

По информации СМИ, на пересечении улицы Неженской и переулка Маланова, на женщину упало дерево. Она погибла на месте.

Обновлено 14:53 Большое дерево упало на крышу лицея №53, что на Генерала Петрова. Удар был такой силы, что прогнулся потолок верхнего этажа. Пострадавших нет. Родителей просят забрать детей.

Также с моря на город надвигается пыльная буря. Ветер тем временем усиливается. Он дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы — до 24 м/с. Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта — очень крепкий шторм.

Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявили штормовое предупреждение – сильный ветер валит деревья и сносит крыши.