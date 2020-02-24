В сети появилось видео того, как автомобиль, за рулем которого якобы был зампрокурора области, чуть не сбил женщину

Степан Божило (фото из архива) В социальной сети Facebook появилось видео на котором видно, как легковой автомобиль чуть не сбил пешехода. Пользователь, опубликовавший видео утверждает, что за рулем автомобиля находился заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило.

Как утверждает Сергей Васькив, который и опубликовал видео, инцидент, якобы, произошел в конце 2019 года, но спустя какое-то время ему удалось раздобыть запись с видеокамер, которую он и опубликовал.

Мужчина утверждает, что водителем оказался именно зампрокурора области Божило, который, по его словам, после инцидента, вел себя по-хамски и даже, якобы, обматерил женщину.

"В предверии нового года, подругу моей матери чуть не переехал неадекватный водитель. Вел себя хамски, особенно когда она пыталась зафиксировать на фото машину", - пишет Васькив.

Стоит отметить, судя по видео, инцидент произошел на пересечении улиц Декабристов и Никольская, а камера, которая зафиксировала его, снимала все со стороны Управления УСБУ в Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на зампрокурора Николаевщины Божило подали заявление в ГБР – за привлечение к ответственности заведомо невиновного.