В Николаеве столкнулись «маршрутка» и «Range Rover» – Центральный проспект перекрыт

В центре Николаева 24 февраля на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской столкнулись «маршрутка» №89 и «Range Rover».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Маршрутка ехала по улице Московской, а кроссовер - по Центральному проспекту. Столкновение произошло, когда на перекрестке не работал светофор. Кроссовер сначала зацепил «Geely», а потом врезался в маршрутное такси.

Автобус после столкновения перевернулся. На место прибыли сразу несколько «скорых».

Как сообщил «Преступности.НЕТ» главный врач Больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов, всего с ДТП госпитализировали четырех человек.

На данный момент движение транспорта по Центральному проспекту в сторону Малой Морской перекрыла патрульная полиция. На месте образовалась большая пробка.

Фото - «Преступности.НЕТ», страница в Facebook Яны Новохатько

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Напомним, что ранее в Николаеве возле автовокзала столкнулись «маршрутка» и международный автобус.