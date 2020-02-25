Пограничники проверяют побережье на Николаевщине – они зафиксировали нарушения при выходе в море

В Николаевской области пограничники проводят активные меры в контролируемых пограничных районах, в частности проверяют побережье.

Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде.

Также пограничники следят за надводной обстановкой с помощью радиолокационных постов во взаимодействии с катерами морской охраны и пограничной авиацией. Зафиксировано более 10 фактов нарушения порядка выхода и хранения плавсредств и это несмотря на значительное ухудшение погодных условий.

«С целью укрытия от непогоды в район Кинбурнской косы зашли пять судов заграничного следования, однако отдельные граждане, пренебрегая всеми правилами, пытаются выходить в море вне причалов, несмотря на риск для жизни», - сообщили в погранслужбе.

Напомним, что ранее спасатели провели учения в николаевском аэропорту – тренировались тушить пожар самолета.