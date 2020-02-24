В Николаеве горели два балкона в девятиэтажке

В понедельник, 24 февраля, в Заводском районе Николаева произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В 16:11 по экстренному номеру «101» поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Защука. По указанному адресу направлены дежурные и резервные отделения 2-й, 3-й государственных пожарно-спасательных частей города и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию стало известно, что очаг горения находится на четвертом этаже на балконе, а в результате сильного ветра огонь перекинулся и на соседний балкон. Пожарные, осуществив оперативное развертывание, сразу же приступили к тушению пожара площадью 6 квадратных метров. В 16:44 пожар ликвидировали и не допустили распространение на квартиры.

Пострадавших при пожаре нет. От ГСЧС работало 7 единиц пожарно-спасательной техники, 22 спасателя. Причина устанавливается.

Напомним, как в Николаеве в частном доме загорелся утеплитель – мужчина попытался самостоятельно потушить пожар, но получил ожоги.