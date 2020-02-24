Появилось видео резонансного ДТП в Николаеве, когда «Range Rover» протаранил «маршрутку»

Опубликовано видео резонансного ДТП в Николаеве, когда «Range Rover» протаранил маршрутное такси №89.

Видео опубликовала на своей странице в Facebook Татьяна Локацкая.

Напомним, что в этом ДТП на перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта автомобиль «Range Rover» врезался в маршрутное такси. Во время ДТП, по предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры. От удара маршрутка перевернулась на бок. Сообщалось, что с места ДТП в больницу доставили четырех человек. Также сообщалось, что пострадавшая девушка умерла в больнице.

На видео показано, что «маршрутка» пересекает проспект, в этот момент «Range Rover» вероятно на высокой скорости врезается ей борт. Кроссовер успевает проехать под перевернувшимся автобусом. После ДТП к месту аварии сбегается сразу несколько десятков людей – судя по всему, они пытаются помочь пострадавшим.