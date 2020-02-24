В Днепре неизвестные, которых остановила полиция, устроили стрельбу – есть пострадавшие

В Днепре вечером 24 февраля на улице Титова возле школы №89, неподалеку от пересечения с проспектом Поля неизвестные утроили перестрелку.

Об этом сообщает Днепр Оперативный

Очевидцы сообщают, что полиция остановила два черных джипа «Гелендеваген» и еще одно авто и из авто открыли стрельбу. Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

- Неизвестные открыли огонь на улице Титова. Было сделано несколько выстрелов, предварительно установлено, что из травматического оружия. В результате пострадали два человека, - сообщила корреспонденту "КП в Украине" пресс-офицер областной полиции Анна Старчевская.

По словам Старчевской, пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Участников инцидента разыскивают. В Днепре правоохранители вводят план «Сирена».

Напомним, в 2009 году в Николаеве, средь белого дня, две группировки устроили перестрелку во дворе, где гуляли дети. Половина «стрелков» оказались в больнице с огнестрельными ранениями