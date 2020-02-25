Последствия непогоды: Минобороны готовит претензию подрядчику, который делал ремонт казарм в николаевской бригаде

В Николаеве во вторник, 25 февраля, службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, которые спровоцировали порывы сильного ветра.

«Преступности.НЕТ» продолжает отслеживать ситуацию.

Как известно, 2 февраля было объявлено штормовое предупреждение. В результате непогоды в Николаеве упали или пострадали более 250 деревьев, кроме того 75 крыш домов и соцучреждений разрушены.

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9:27 Возле центра первичной медико-санитарной помощи №5, что на улице Адмиральской, дерево распилили, а ветви собрали.

9:24 По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый), сообщили в ГСЧС.

9:19 В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сильный шквалистый ветер вызвал неоднократные случаи разрушения конструктивных элементов зданий, сооружений и рекламных конструкций, падение деревьев в районах области и областном центре. Так, только по Николаеву зафиксировано более 250 случаев падения деревьев на проезжие части, жилые дома, объекты, транспортные средства, линии электропередач.

Для ликвидации последствий осложнения погодных условий подразделения Главного управления ГСЧС 54 раза привлекались на проведение аварийно-восстановительных и спасательных работ (проведения распиловки 71 дерева, деблокирование 8 автомобилей). Всего привлечено 19 единиц пожарно-спасательной техники, 73 спасателя.

Для проведения аварийно-спасательных работ по спиливанию деревьев и поврежденных строительных конструкций привлекались пожарно-спасательные отделения 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 10-й, 12-й, 16-й, 18-й, 20-й, 23-й государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. В частности, помощь предоставлялась в Николаеве, Арбузинском, Братском, Вознесенском, Витовском, Кривоозерском, Новобугском, Первомайском районах области.

Для проведения аварийно-восстановительных работ на территории области задействованы аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго», ОАО «Николаевгаз».

В припортовой зоне Николаевской области чрезвычайных событий и ситуаций не зарегистрировано.

По информации АО «Николаевоблэнерго» состоянию на 07:00 25 февраля в результате осложнения погодных условий отключено от электроснабжения 84 фидеров, 950 трансформаторных подстанций, 148 населенных пункта.

9:08 В Минобороны подтвердили, что в Николаеве в результате непогоды были повреждены крыша здания, находящегося на балансе Министерства обороны Украины. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Объем нанесенного ущерба государству в лице оборонного ведомства устанавливается.

С целью выяснения обстоятельств этого события в Минобороны назначена служебная проверка, в которую будут вовлечены соответствующие правоохранительные органы.

По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, в 2017 году в указанной сооружении осуществлялись ремонтные работы.

В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику.

Речь о том, как в микрорайоне Соляные с казармы ветром снесло крышу.

9:00 На улице Крылова еще остаются поваленные деревья.

Тем временем по проспекту Центральному в районе улицы 3-я Слободская часть деревьев уже спилили.

8:43 На КП «Николаевэлектротранс» сообщили, что ремонтные работы на всех участках контактной сети были завершены ночью. Все трамваи и троллейбусы курсируют в штатном режиме.