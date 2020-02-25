СПЕЦТЕМА Коронавирус: В Украине на пунктах пропуска будут измерять температуру тела людей

Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже пятый день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят 14-дневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.

С событиями, которые происходили здесь, можно ознакомиться в наших новостях: 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля, 23 февраля, 24 февраля.

«Преступности.НЕТ» продолжает отслеживать ситуацию.

9:04 Правительство усиливает меры безопасности для предотвращения занесения и распространения коронавируса на территории Украины - с 20:00 24 февраля у всех людей, кто приезжает из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавируса, проверять уровень температуры тела. Об этом сказал Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба.

«Мы усиливаем меры безопасности. Кроме проверок в аэропортах, мы начинаем проверки на пунктах пропуска. Многие граждане Украины находится в Италии и других странах, где были зарегистрированы случаи заболевания. Многие люди приезжают автобусами через пропускной пункт «Тиса», в частности. С завтрашнего дня, начиная оттуда, будут приняты аналогичные меры безопасности», - сказал Алексей Гончарук.

Он добавил, что 25 февраля туда выезжает представитель Государственной пограничной службы, чтобы лично проконтролировать и организовать работу по усилению контроля на пункте пропуска автосообщения в Закарпатской области. Впоследствии такой же режим будет работать и в остальных пограничных пунктов.

«На территории Украины находится 32 пункта пропуска. Ни один пассажир, который будет иметь признаки заболевания, не попадет на территорию Украины незамеченным», - отметил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Глава Правительства подчеркнул, что нет оснований для волнений. Все службы работают слаженно в рамках оперативного штаба.