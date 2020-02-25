В Николаеве пьяный водитель «маршрутки» врезался в троллейбус

В Николаеве утром во вторник, 25 февраля, возле железнодорожного вокзала на улице Новозаводская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутного такси и троллейбуса.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, маршрутное такси, сдавая назад, врезалось в троллейбус. Прибывшие на место аварии сотрудники патрульной полиции выявили у водителя «маршрутки» признаки алкогольного опьянения и предложили пройти ему алкотестер «Драгер», от чего от отказался. Тогда ему было предложено пройти освидетельствование в медучреждении – там результат показал 3,1 промилле алкоголя.

На водителя «маршрутки» составили административные протоколы по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях и по статье 130.

В аварии никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения, у троллейбуса разбито стекло.

Также известно, что транспортное средство всю ночь находилось на остановке возле железнодорожного вокзала, собирался ли водитель выходить на маршрут – неизвестно, но пассажиров в салоне не было.

Напомним, как в Николаеве патрульные остановили водителя «маршрутки» – алкотестер показал, что он был пьян.