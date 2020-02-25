В Германии мужчина въехал в толпу во время карнавала – пострадали 30 человек

В немецком городе Фолькмарзен в понедельник, 24 февраля, неизвестный на авто въехал в толпу во время карнавала.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на газету Waldeckische Landeszeitung.

По словам очевидцев, серебристый универсал Mercedes въехал в толпу, которая наблюдала за карнавальным шествием в городе Фолькмарзен, что в федеральной земле Гессен.

В результате наезда пострадали 30 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Представитель полиции заявил, что некоторые пострадавшие получили опасные для жизни травмы. Среди серьезно травмированных также есть дети.

Полиция задержала водителя на месте происшествия. По данным СМИ, это 29-летний местный житель Морис П. Он находится в больнице с серьезными травмами головы. По данным полиции, мужчина намеренно направил авто в толпу. Генеральная прокуратура расследует инцидент как попытку убийства, мотивы нападавшего пока неизвестны.

Впрочем, правоохранители заявляют, что это не преступление по политическим мотивам. Скорее всего, имели место психологические проблемы.

«Он не был пьян, но его пока нельзя допросить из-за травмы», - сказал генеральный прокурор Александр Бедл.

В понедельник вечером также был арестован второй человек, который, как говорят, снимал инцидент на видео. Пока не ясно, является ли арестованный подозреваемым или свидетелем.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель «Nissan» въехала в толпу протестующих, которые ходили по пешеходному переходу.