Полиция нагрянула с обысками к основателям и активистам «Украинского киберальянса»

У активистов и сооснователей общественной организации «Украинский киберальянс» утром 25 февраля начались обыски.

Об этом сообщили на странице Ukrainian Cyber Alliance в Facebook.

Следственные действия проходят по местам регистрации Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия.

«Сейчас у нас нет более детальной информации относительно причин таких действий. Мы связываем эти действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов», – заявили в организации.

Основатель волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко в Facebook добавил, что обыски начались у людей, которые в рамках акции FRD указывали государственным учреждениям на критические уязвимости систем с целью исправления и закрытия этих уязвимостей.

Украинский киберальянс – объединение активистов из разных городов Украины и стран мира, возникшее в 2016 году. Его члены занимаются противодействием российской агрессии в Украине.