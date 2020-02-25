В Николаеве при пожаре частного дома из-за неосторожного курения погиб пенсионер

В понедельник, 24 февраля, в Николаеве при пожаре в доме по улице 1-я Слободская погиб мужчина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В 19:55 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дома по улице 1-я Слободская. К месту направлены спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что произошел пожар в одной из комнат жилого дома.

В 20:26 пожар локализовали и в 21:13 ликвидировали на площади 20 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело 66-летнего гражданина.

Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего от ГСЧС к работе привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, как 17 февраля, на территории Николаевской области возникло три пожара в домах. В одном из случаев погиб пенсионер.