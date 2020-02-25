В Николаеве на проспекте водитель угнанного «ВАЗа», пытаясь сбежать от полиции, врезался в иномарку

В Николаеве днем во вторник, 25 февраля, на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ» и «Volkswagen».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-2106» ночью с 24 на 25 февраля был угнан. Сотрудники патрульной полиции по ориентировке выявили его на улице и когда начали преследование с требованием остановиться, водитель этого автомобиля это требование не выполнил и пытался сбежать, но в результате во время движения по проспекту Мира в сторону улицы Строителей врезался в припаркованный «Volkswagen».

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, как в Николаевской области полиция задержала угонщика, который успел разобрать автомобиль.