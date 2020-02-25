Спасатели потушили пожар на территории больницы в Братском – горела крыша котельной

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В поселке Братское на Николаевщине 24 февраля спасатели потушили пожар на крыше котельной в местной центральной районной больнице.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в службу спасения сообщили в 12:25. По указанному адресу прибыло дежурное отделение спасателей. Выяснилось, что пожар возник на крыше котельной. Огонь распространился по деревянным балкам перекрытия и паллетам, которые хранились внутри. В 12:33 пожар локализовали на площади 10 кв.м в 13:20 – ликвидировали. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что ранее в Николаевском районе произошел взрыв в котельной.

Вадим Богданов

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