На Канарах тысячу туристов поместили на карантин в отеле из-за постояльца с коронавирусом

Около тысячи туристов, проживающих в отеле на юге испанского острова Тенерифе, находятся в изоляции из-за постояльца с коронавирусом.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники.

В отеле H10 Costa Adeje Palace в городе Адехе около недели проживал гражданин Италии с супругой. После ухудшения его самочувствия был проведен тест на коронавирус, который дал положительный результат. Мужчину госпитализировали в университетскую больницу на острове.

Тем временем государственные силы безопасности начали помещать под карантин более тысячи постояльцев отеля, как этого требует протокол, установленный испанскими и итальянскими властями. Здание отеля охраняет полиция. Никому не разрешается входить или покидать комплекс.

Добавим, что всего в Испании зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Напомним, в Италии из-за вспышки коронавируса ограничили передвижение в южных регионах и отменили футбольные матчи.