Николаевец выбросил из балкона свои вещи и мебель, а потом грозился, что отправится вслед за ними – его остановила полиция

Николаевец выбросил из балкона свои вещи и мебель, а потом грозился, что тоже прыгнет из четвертого этажа.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

В 17:17 в центр управления нарядами полиции «Цунами» от оператора «102» поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Космонавтов в Ингульском районе человек ведет себя неадекватно – выбрасывает с балкона свои вещи и мебель.

Через несколько минут полицейским сообщили, что данный человек пытается выпрыгнуть с балкона.

На выяснение всех обстоятельств происшествия и оказания необходимой помощи были ориентированы все наряды полиции Николаева

В течение нескольких минут на указанный адрес прибыл наряд реагирования полиции охраны. У подъезда дома полицейские увидели разбросанные вещи и мебель. На балконе четвертого этажа находился мужчина, который громко кричал.

По просьбе наряда реагирования открыть дверь, полицейские услышали лишь нецензурную брань.

Поэтому сотрудники полиции охраны действовали решительно и быстро, согласно закону Украины «О национальной полиции», проникли в квартиру, ведь мужчине грозила опасность.

Полицейским охраны Агамиру Бадаляну и Владиславу Билоусу понадобилось несколько секунд, чтобы спасти 30-летнего николаевца от опрометчивого шага.

На место происшествия полицейские вызвали карету скорой медицинской помощи, которая госпитализировала мужчину в специализированное медицинское учреждение.

Напомним, как николаевские патрульные спасли нетрезвую женщину, которая хотела прыгнуть с моста из-за семейных проблем.