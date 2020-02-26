В Донецкой области участковый спас двух мальчиков, которые провалились под лед

В городе Селидово Донецкой области участковый офицер полиции Петр Москаленко спас двух мальчиков возрастом 9 и 13 лет, которые провалились под лед.

Об этом сообщили в Покровском отделе полиции.

Как рассказал Петр Москаленко, в свой выходной он на машине возвращался от родственников домой. Проезжая возле местного водоема, мужчина заметил двух мальчиков в воде. На берегу находилось еще несколько взволнованных людей. Полицейский понял, что случилась беда, и бросился на помощь.

- Веревки не было, поэтому схватил единственное, что было под рукой, - ремешок от сумки, - рассказывает Петр.

Лед был очень тонкий и хрупкий, и полицейские тоже оказался в воде. Через несколько минут он вернулся на берег вместе с детьми. После спасения обоих мальчиков с явными признаками переохлаждения полицейский отвез в больницу. Медики отметили, что если бы дети еще некоторое время побыли в ледяной воде, эта история могла бы закончиться трагически.

Оказалось, что группа школьников гуляла вблизи водоема, и 9-летний Дима решил проверить прочность льда, ступил на него и провалился. Его 13-летний товарищ, также Дима, вспомнил, как отец-рыбак учил его действовать в такой ситуации и попытался помочь. Мальчик лег на лед и пополз к утопающему, однако попытки достать товарища оказались напрасными. Помощник тоже попал в ледяную ловушку. На помощь поспешила также женщина, проходившая рядом, но ей не удалось спасти детей. После этого их заметил полицейский.

Спустя некоторое время полицейские навестили обоих спасенных ребят. Младший Дима уже чувствует себя хорошо и находится дома. Мальчик пообещал, что никогда больше не будет играть на льду, а когда вырастет – станет полицейским, как и его спаситель.

А вот 13-летний Дима еще находится в детском инфекционном отделении под наблюдением врачей. Школьник рассказывает, что когда увидел, как друг ушел под воду, ни минуты не колебался, хотя и знал о спасении из-подо льда только в теории.

Напомним, что ранее в Житомирской области спасли двух мальчиков, которых на лодке отнесло от берега.