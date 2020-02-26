На Николаевщине из-за непогоды 152 населенных пункта остались без электричества

В Николаевской области по состоянию на 07:00 26 февраля без электричества остались 152 населенных пункта в 13 районах области.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как известно, 24 февраля было объявлено штормовое предупреждение. Последствия ликвидировали и на следующий день 25 февраля.

Как отметили в ГУ ГСЧС Николаевщины, с начала осложнения погодных условий подразделения спасателей 101 раз привлекались на проведение аварийно-восстановительных и спасательных работ: проведено спил 117 деревьев, демонтированы 26 аварийных конструктивных элементов зданий и деблокировано 8 автомобилей. Всего привлечено 70 единиц техники, 251 спасатель.

В том числе за сутки сотрудники ГСЧС привлекались 47 раз: распылено и убрано 33 дерева, демонтировано 14 аварийных конструктивных элементов зданий.

Вследствие непогоды повреждены кровли 257 жилых домов, из которых 53 многоэтажных, более 200 объектов социальной инфраструктуры, из которых 47 учебных заведений, 32 детских учебных заведения, 11 учреждений здравоохранения, зафиксировано более 300 случаев падения деревьев на проезжую часть дорог, автомобили, здания, линии электропередач. Повреждены понтонный пешеходный мост и понтонный Аляудский мост через реку Ингул.