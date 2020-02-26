На Николаевщине полиция разыскивает пропавшую неделю назад 17-летнюю девушку

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В Николаевской области Новоодесскиий отдел полиции разыскивает несовершеннолетнюю Марченко Ольгу Олеговну.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Ольга Марченко, 15.08.2002 года рождения, ушла из дома 20 февраля в 15:30  и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы светло - русые, лицо овальное, глаза карие.

Была одета: куртку мужскую черного цвета, спортивные штаны черного цвета с белыми лампасами, кроссовки светлого цвета.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней, сообщить имеющуюся информацию по адресу: г. Новая Одесса, ул. Центральная, 172, или по телефонам: (05167) 2-13-02, 093-858-68-58, 102», – обратились в полиции.

Тарас Леонтян

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