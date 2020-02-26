Во время пожара дома на Николаевщине пострадал мужчина

В Николаевской области за сутки 25 февраля произошел один пожар дома, во время которого пострадал мужчина, а также дважды горели хозпостройки.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре улице Центральной в селе Лиманы Витовского района на линию «101» сообщили в 11:59. К месту прибыли пожарные 5-й государственной пожарно-спасательной части, отряд местной пожарной охраны «Галициново».

Стало известно, что хозяин дома надышался продуктами горения, но успел самостоятельно выйти на свежий воздух. До прибытия спасателей его забрала карета скорой медицинской помощи.

В 12:31 пожар локализован, а 13:49 – ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. От огня удалось спасти две хозяйственные постройки, расположенные рядом.

Кроме того, хозяйственные постройки на общей площади 65 квадратных метров горели на улице Г. Лебедя св селе Лукьяновка Баштанского района (причина устанавливается) и на улице Космонавтов в Николаеве (короткое замыкание электропроводки).

От ГУ ГСЧС к тушению пожаров привлекались четыре единицы пожарно-спасательной техники, 15 человек, от ГОМПО - три работника, одна пожарная автоцистерна.

Фото: ГУ ГСЧС Николаевской области, Facebook Наталия Панаший.

Напомним, как в Николаеве при пожаре частного дома из-за неосторожного курения погиб пенсионер.