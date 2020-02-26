На Львовщине уничтожили рекордную в истории Украины партию поддельной водки

В городе Винники Львовской области произошла самая масштабная в истории Украины публичная утилизация алкогольных напитков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

На специализированном предприятии было уничтожено почти 14 тонн или более 37 000 бутылок поддельной водки стоимостью около 4 млн гривен.

Уничтожение происходило при участии специальной комиссии по видеофиксации процесса и с предоставлением в случае необходимости доступа к электронной форме видеозаписи.

Алкоголь был изъят в рамках исполнительного производства о конфискации незаконно изготовленных алкогольных напитков, которые не соответствуют требованиям ГОСТа и оклеены марками акцизного налога, не соответствующими установленному образцу.

Как заявил министр юстиции Денис Малюська, благодаря усовершенствованию законодательства порядок утилизации конфискованных подакцизных товаров стал абсолютно прозрачным и понятным

- Сегодня мы уничтожаем почти 14 тонн конфискованных алкогольных напитков, изготовленных незаконно. Это крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкоголя. Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого «самопала» на прилавки магазинов… — заявил министр.

Поддельные горячительные напитки из бутылок перелили в бочки и отвезли на очистные сооружения.

Усі 37 тисяч пляшок з підробленим алкоголем зливають в бочки, потім цей алкоголь відвезуть на очисні споруди pic.twitter.com/9SkaeDPPTS — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Напомним, во Львовской области чиновника уличили в фиктивной утилизации мусора.