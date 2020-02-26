На Николаевщине снова ожидается ухудшение погоды с сильным ветром

По информации гидрометеорологического центра в Николаевской области с 27 февраля ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

По городу Николаеву и области ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер юго-восточный. Температура ночью 3-8˚ тепла, днем ​​11-16˚ тепла.

28 февраля ночью дождь с мокрым снегом, днем ​​без существенных осадков. Днем 28 февраля 6-11˚ тепла

29 февраля дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5˚ тепла, Днем 29 февраля 4-9˚ тепла.

«Уважаемые жители Николаевщины! Сейчас на территории г. Николаева и области наблюдается сильный порывистый ветер, зафиксированные неоднократные случаи падения деревьев. Во избежание травмирования соблюдайте следующие рекомендации: - все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; - если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев - по возможности укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии; - избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт», – предупредили в ГУ ГСЧС области.

Спасатели рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, как 24 февраля было объявлено штормовое предупреждение. Последствия сильного ветра ликвидировали и на следующий день 25 февраля. Утром 26 февраля в Николаевской области из-за непогоды 152 населенных пункта остались без электричества.

Отметим, что в Николаевскй мэрии посчитали первые убытки от непогоды – на ремонт крыш уже планируют выделить 15 миллионов гривен. А на ремонт Ингульского пешеходного моста, который упал в реку из-за сильного ветра, уйдет не меньше месяца.